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Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами

21:58
  • четверг
  • 28 января 2021

Рейсы будут выполняться с 8 февраля

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить международное авиасообщение еще с двумя странами. С 8 февраля 2021 года будут выполняться рейсы в Грецию и Сингапур.
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией … и Сингапуром", - говорится в сообщении оперштаба.

Рейсы из Москвы в Афины будут отправляться два раза в неделю, в Сингапур – три раза в неделю. Оперштаб отмечает, что с 8 февраля международные перелеты из России возобновляются из аэропортов восьми регионов. Кроме того, число регулярных рейсов в Египет  увеличится до одного в неделю. 

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