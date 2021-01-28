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Василий Лановой скончался на 88-м году жизни

23:51
  • четверг
  • 28 января 2021

Соболезнования родным и близким народного артиста выразил мэр Москвы

В четверг скончался народный артист СССР Василий Лановой. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в Instagram. Актеру было 87 лет.

"Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семенович Лановой", - написал мэр. Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР.

Василий Лановой был госпитализирован 2 января вместе с супругой, актрисой Ириной Купченко. 29 января появилась информация, что 87-летний актер пережил состояние клинической смерти.

Лановой в 1957 году окончил Театральное училище имени Щукина. В этом же году стал работать в театре им. Вахтангова, где сыграл множество запоминающихся ролей. Одновременно с этим Лановой снимался в ряде известных фильмов, среди которых "Семнадцать мгновений весны", "Война и мир", "Алые паруса".

Василий Лановой в программе "Мой герой" 

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