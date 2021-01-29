Сдержанный, мужественный, неотразимый: самые яркие роли Василия Ланового

После фильма "Офицеры" он стал известен на всю страну

Печальное сообщение пришло в четверг. Умер народный артист СССР Василий Лановой. Совсем недавно, 16 января, ему исполнилось 87 лет. Мало кто из актёров - даже самых выдающихся - пользовался такой популярностью у зрителей. Лановой блистал в классических ролях и в создании образов современников. Он заслужил уважение миллионов граждан и за свою активную общественную позицию - защиту памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Всегда сдержанный, мужественный. Всегда неотразимый. Он даже обольстительного мерзавца Анатоля Курагина играл так, что тому прощали все.

Девушки Советского Союза влюбятся в тогда еще студента Василия Ланового после роли Павки Корчагина. И окончательно очаруются его капитаном Греем из "Алых парусов". Неисправимым романтиком Василий Лановой был и в жизни. В разгар съемок подговорил режиссера поднять алые паруса и поплыл к своей Ассоль - даме сердца, которая отдыхала тогда в санатории неподалеку.

А после фильма "Офицеры", который моментально станет культовым, конкурс в военные вузы СССР вырос в десятки раз. Мальчишки хотели быть таким, как Иван Варавва. Девушки писали возмущенные письма на киностудию: ну как могла главная героиня не выбрать героя Василия Ланового?

Хотя от этой роли он отказывался трижды. Уговорил только работавший над картиной оператор. Во время съемок Лановой сам выполнял все трюки. А однажды фактически спас партнершу Алину Покровскую, в одном из дублей ее понесла лошадь.

Лихо держаться в седле его научил дед - крестьянин из села под Винницей. Там же, в деревне, 7-летнего Василия застала война. И оккупация.

"У нас в хате стоял немец. И однажды он подарил мне пояс. Ну, такой, с бляхой и все. И однажды остановился "Мерседес". Ну такой, немцы на них ездили. И он - отдай пояс. Я говорю нет, мне это подарили. Я все время на русском говорил это. Ну он рассмеялся, и сделал очередь. Ну я отдал естественно и стал жутко заикаться", - вспоминал Лановой в программе "Мой герой".

Заикание долго лечили уже после возвращения в Москву. Потом был актерский кружок. Хотя Лановой долго сомневался, стоит ли делать сцену профессией. Но в Щукинском училище про талантливого абитуриента все поняли сразу. Эта царственная осанка, чеканный профиль, пронзительный взгляд. И харизма. Пробивающая экран.

Роли графов, принцев и других царственных особ ему будут предлагать всю жизнь. Он мог себе позволить быть разным на театральной сцене. Всегда одной - в театре Вахтангова. Где до последнего продолжал играть и репетировать. А еще по-настоящему горел своей работой в патриотическом движении "Бессмертный полк".

И надеялся, что в 2021-м, как и раньше, сможет пройти во главе колонны по Красной площади. В январе у Василия Ланового и его супруги актрисы Ирины Купченко диагностировали коронавирус. Актера с воспалением легких положили в больницу. 16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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