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Россия призвала США прекратить инсинуации об использовании химоружия

07:53
  • пятница
  • 29 января 2021

С заявлением выступил посол Анатолий Антонов

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепартамента о том, что Москва якобы втайне от всех разрабатывает некие военно-химические программы.

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"Обратили внимание на очередные спекуляции американского внешнеполитического ведомства. Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами", - говорится в сообщении Антонова, размещенном на странице посольства в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что Россия множество раз пыталась наладить профессиональный диалог по этой теме, но эти призывы оставались без ответа. Документально подтверждено, добавил Антонов, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, вместе с тем Штаты ее примеру пока до конца не последовали.

Как заключил посол, Москва призывает Вашингтон прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в ее адрес.

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