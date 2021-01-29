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В Бразилии предупредили о возможной "мегаэпидемии"

08:13
  • пятница
  • 29 января 2021

В конце прошлого года в стране выявили новый штамм коронавируса

Появившийся в Бразилии новый штамм коронавируса, зарегистрированный также в Японии, может привести к расширению масштабов эпидемии, сообщил бывший министр здравоохранения латиноамериканского государства Луис Энрике Мандетта. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.

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"Вероятно, мы разнесем этот штамм по всем субъектам федерации и через 60 дней можем получить мегаэпидемию", - предупредил бывший глава ведомства. Он добавил, что пока весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, та отказывается устанавливать кордоны для биологической безопасности и возит пациентов между штатами, что может привести к катастрофе.

О новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря 2020 года. Возникнуть она могла в штате Рио-де-Жанейро, но окончательно подтвержденных данных на эту тему нет. Помимо Японии, об обнаружении у себя бразильского штамма сообщили Соединенные Штаты, Южная Корея, Великобритания, Германия и Италия.

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