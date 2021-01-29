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Эксперт связал героизацию нацизма на Украине с падающими рейтингами власти

09:34
  • пятница
  • 29 января 2021

Зачастую политики в Киеве не понимают, что делают, уверен Владимир Жарихин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, почему европейские страны не желают замечать вопиющие факты проявления национализма на Украине. Что вынуждает самих украинцев мириться с героизацией деятелей, которые сражались на стороне нацистов? Как далеко зайдут киевские политики в борьбе с русским языком и с общей для наших стран историей? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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"На Украине проявляют дипломатическую активность, так как успехов в других областях не нашлось. А ведь рейтинг власти падает и надо где-то проявлять активность. Зачастую они не понимают, что делают. Как пример: допустим невероятное - Советский Союз приравнивается к фашистской Германии. Но тогда Украина – это Бавария, а Киев – это Мюнхен? Они тогда кого обвиняют? Себя самих?.. Получается, что они оказались в стане проигравших", - сказал эксперт.

Полный комментарий Жарихина смотрите в видео.

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