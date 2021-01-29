Церковь Сатаны в США подала в суд на власти Бостона

Сатанистам не дают помолиться на открытии заседаний в местном городском совете

Запахло серой и повеяло потусторонним холодом. Церковь Сатаны подала судебный иск против американского города Бостон. Поклонников врага рода человеческого не устраивает то, что им не дают помолиться своему кумиру на открытии заседаний в местном городском совете. Другим можно. А им нет? Где толерантность?

Минувшим летом, когда по городам Америки буйствовали когда-то обиженные и давным-давно притеснённые, громя магазины, устраивая поджоги и нападая на полицейских, к ним относились с пониманием. Предков вон как угнетали, получайте теперь от потомков. Сколько памятников испоганили по всей Америке.

В Декларации независимости записано: "Все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью".

Тот факт, что среди лучших людей Америки, подписавших Декларацию, чуть ли не половина рабовладельцы, по сей день никого в Соединённых Штатах не смущает. Такое равенство, что поделать. А упоминать Создателя в сегодняшней Америке можно с тем же правом, что и его врага.

Бостонские сатанисты считают, что в их случае имеет место нарушение сразу нескольких статей Конституции. Равенство означает: права любых меньшинств и притеснённых – это святое!

Орден Тамплиеров в свое время – по крайней мере тех, кто был на руководящих постах – охотно отправляли на костер, обвиняя в поклонении Бафомету — это символ сатанизма, крылатая фигура с головой козла.

Нынешние американские бафометчики никого не боятся и ничего не стесняются. Их сайт открыто работает, даже открыли свой храм с тем самым козлом. Понимают, что за всю историю человечества они самые притесняемые.

В стране окончательной и бесповоротной демократии, где даже на купюрах пишут – на Бога полагаемся, церковь сатанистов – вполне обыденное явление. Свобода означает - на кого хочешь, на того и полагайся. Интересно, что суд теперь решит. Вдруг скажут – ребята, в действительности всё не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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