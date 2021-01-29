Российские военные помогли восстановить школу в провинции Дейр-эз-Зор

Они приехали к ученикам с подарками

В одном из посёлков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военные помогли восстановить школу и обустроить класс русского языка. На открытие учебного заведения они приехали не с пустыми руками - ученикам подарили рюкзаки со школьными принадлежностями, а для их семей привезли тёплые вещи.

Разрушенную школу в районе Хатла восстанавливать не будут. Власти Дейр-эз-Зора обещали построить новую.

"Все школы, которые были до войны, полностью разрушены. Мы сразу начали их восстанавливать, но не всегда хватает стройматериалов и рабочих рук", - говорит глава администрации Хатлы Мустафа Ясар.

До войны в провинции было почти 1,5 тысячи школ. Сегодня работают больше 300. На капитальный ремонт всех, и в течение одного года, как планировало сирийское правительство, не хватило финансов. Поэтому восстановление идет поэтапно. Классы переполнены. Учиться пока приходится в три смены.

"Здесь надо было начать обучение самых маленьких. Это начальные классы. Друзья познаются в беде. Русские буквально из руин восстановили это здание, и сейчас постоянно навещают своих подопечных", - говорит министр просвещения провинции Дейр-эз-Зор Манхал Исса.

Российские военные отремонтировали школу: поменяли стеклопакеты, поставили печки-буржуйки. Признаки нового, мирного времени - в 10 школах Дейр-эз-Зора начали изучать русский.

В столице этот предмет уже включен в обязательную программу. В провинции пока факультативно.

"Раньше мы изучали в наших школах английский, французский, арабский сейчас русский добавили, я рад, это хорошо для нашей дружбы", - говорит учитель русского языка Ибрагим Рамадан.

Ибрагим получил высшее образование в Санкт-Петербурге. Он – режиссер, но работает учителем. Стране сейчас очень нужны филологи со знанием русского. Как и новые школы. Обучение в районах Дейр-эз-Зора, которые в прошлом были подконтрольны боевикам, проходит в формате "год за два". Это чтобы дети могли наверстать упущенное во время войны.

Как минимум шесть учебных заведений Дейр-эз-Зора останутся без ремонта, новых учебников и, скорее всего, без учеников. Эти школы находятся в той части провинции, которую захватили войска международной коалиции во главе с США. Инвестиции в образование и, уже тем более, в разрушенную инфраструктуру в планы менеджеров сирийского кризиса пока не входят.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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