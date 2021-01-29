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Приморье накрыла непогода: выпало больше месячной нормы осадков

08:42
  • пятница
  • 29 января 2021

Несколько десятков поселков остались без света

В Приморье из- за непогоды без света остаются 14 посёлков. Перебои с подачей электричества наблюдаются и во Владивостоке на островах Русский и Попова, передает "ТВ Центр".

Ремонтные бригады работают без перерывов, на помощь приморским энергетикам пришли их коллеги из Хабаровского края и Еврейской автономной области. За ночь подача электричества для большинства потребителей восстановлена.  Во Владивостоке отменили междугородние автобусные рейсы, не работает переправа. И в ближайшее время улучшения погоды в регионе не ожидается.

Снегопад стал причиной огромных пробок в Иркутске. Этим утром средняя скорость движения в городе 2-3 километра в час. На расчистку улиц и обработку антигололёдными реагентами вывели около 70 уборочных  машин. Штормовое предупреждение объявлено на побережье Камчатки. У Командорских островов волны высотой до 9 метров.

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