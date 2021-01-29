Терпеть или обезболить: что нужно делать при головной боли

Стоит ли сразу бежать к аптечке?

С головной болью сталкивался каждый, и у многих выработались свои способы борьбы с этой проблемой, среди которых в том числе обезболивающие лекарства. Стоит ли хвататься за таблетки при малейшей мигрени, рассказал невролог Павел Бранд.

Врач рекомендовал сразу принимать обезболивающее, даже если головная боль едва ощутима. По его словам, сложно предугадать, ухудшится ли состояние. Однако, если таблетки приходится принимать часто, то стоит оставить самолечение и обратиться за медицинской помощью.

"Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить", - заявил Бранд.

Для единичных случаев купирования головной боли невролог рекомендовал выбирать нестероидные противовоспалительные препараты и не пытаться лечиться мазями, травами и чаями, передает Радио Sputnik.

"К сожалению, существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. Поэтому лучше не злоупотреблять, а своевременно обратиться за медицинской помощью", - добавил Бранд.

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