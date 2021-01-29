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Терпеть или обезболить: что нужно делать при головной боли

08:43
  • пятница
  • 29 января 2021

Стоит ли сразу бежать к аптечке?

С головной болью сталкивался каждый, и у многих выработались свои способы борьбы с этой проблемой, среди которых в том числе обезболивающие лекарства. Стоит ли хвататься за таблетки при малейшей мигрени, рассказал невролог Павел Бранд.

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Врач рекомендовал сразу принимать обезболивающее, даже если головная боль едва ощутима. По его словам, сложно предугадать, ухудшится ли состояние. Однако, если таблетки приходится принимать часто, то стоит оставить самолечение и обратиться за медицинской помощью.

"Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить", - заявил Бранд.

Для единичных случаев купирования головной боли невролог рекомендовал выбирать нестероидные противовоспалительные препараты и не пытаться лечиться мазями, травами и чаями, передает Радио Sputnik.

"К сожалению, существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. Поэтому лучше не злоупотреблять, а своевременно обратиться за медицинской помощью", - добавил Бранд.

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