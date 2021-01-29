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ВВП США показал рекордное падение со времен Второй мировой войны

09:25
  • пятница
  • 29 января 2021

В 2020 году показатель упал сразу на 3,5%

Из-за ситуации с пандемией зафиксировано рекордное падение ВВП США. Как сообщили в американском Минторге, этот показатель в минувшем году упал сразу на 3,5%. Такого не было со времен Второй мировой войны.

Даже во время мирового финансового кризиса в 2008 году американский ВВП сократился только на 2,5%. Это данные из отчёта о состоянии экономики США в период президентства Дональда Трампа. До пандемии 45-й президент был на пути к установлению государственных рекордов сразу по нескольким важным экономическим показателям. Однако распространение коронавируса привело к обратному результату. Примерный ущерб американской экономике оценивают в 16 триллионов долларов, передает "ТВ Центр".

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