Евросоюз может заблокировать поставки вакцины в Британию

По данным СМИ, случится это в самое ближайшее время

Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что на фоне дефицита вакцин от коронавируса Евросоюз может заблокировать поставки препарата в Великобританию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на британские СМИ.

Как уточняется в публикации, компания AstraZeneca гарантировала обеспечение Британии вакциной, но отсрочила поставки препарата в Евросоюз. Связано это, по словам представителей фирмы, с более поздней датой подписания контракта.

Мишель же на это заявил, что изучаются экстренные меры для замораживания экспорта вакцин. Речь в том числе идет о препарате Pfizer, Лондон приобрел 40 миллионов его доз.

По данным СМИ, механизм блокирования вывоза вакцины уже согласован Брюсселем. Таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения, выдавать которое станут только при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза. Эта схема может быть утверждена в пятницу, 29 января.

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