Киркоров рассказал, кого видит участником "Евровидения—2021" от России

В прошлом году конкурс не состоялся из-за коронавируса

Филипп Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть в 2021 году в качестве участников музыкального конкурса "Евровидение" от России. Сам музыкант представит на конкурсе Молдавию.

"По условиям конкурса, страны могут сами выбирать – оставлять артиста, который был заявлен в прошлом году или выбирать нового. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети – невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились, и мы бы болели друг за друга", - заявил Киркоров.

Киркоров отметил, что в 2020 году у группы были все шансы на победу. По словам музыканта, он верит, что в этом году Littlе Big тоже смогут придумать "классную песню", передает РИА Новости.

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