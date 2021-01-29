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В Крыму заявили о пустословии Зеленского

08:39
  • пятница
  • 29 января 2021

Президент Украины продолжает заявлять о планах вернуть полуостров

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава страны страшной ошибкой, которую нужно исправить. Именно для этого, уточнил глава государства, созывается саммит "Крымская платформа". Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель назвал выступление украинского лидера пустословием.

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"Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства, - приводит слова Гемпеля РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что Крым вернулся на историческую родину окончательно, а в составе украинского государства находился из-за "досадной ошибки".

Ранее стало известно, что украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске летавших в Крым самолетов. По мнению украинских властей, те нарушали правила международных полетов. В Госдуме это назвали попытками со стороны Киева осуществить воздушную блокаду полуострова.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 96,77% избирателей на полуострове и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение.

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