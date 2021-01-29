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Сергунина: Более 280 тыс. московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года

09:27
  • пятница
  • 29 января 2021

В них предусмотрено 350 программ по более чем 40 направлениями

Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, такие технопарки – это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков.

"В них предусмотрено 350 образовательных программ по более чем 40 направлениям - от технических до творческих специальностей. Обучение включает в себя интерактивные занятия с теорией, практические задания и работу над собственными проектами - индивидуально или в команде", - сообщила Сергунина.

За несколько лет детские технопарки стали настоящими центрами подготовки специалистов нового поколения. Здесь дети могут познакомиться с перспективными техническими и творческими дисциплинами, создать свои первые изобретения. Первый детский технопарк появился в столице в 2016 году. Сегодня их уже 18.

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