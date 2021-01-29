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Умер Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

09:05
  • пятница
  • 29 января 2021

Он занимался изучением озоновых дыр

Общество научных исследований имени Макса Планка сообщило у себя в Twitter о кончине нидерландского химика Пауля Крутцена, ему было 87 лет.

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"Мы очень огорчены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крутцена, бывшего директора Института химии Макса Планка", - сказано в сообщении.

Основной областью исследования Крутцена были озоновые дыры. Оксиды азота, обнаружил ученый, разрушают слой стратосферного озона (защищает Землю от ультрафиолетового излучения). Именно за это открытие в 1995 году Крутцен совместно с Роуландом Шервудом и Марио Молиной получил Нобелевскую премию по химии. В 1999-м Крутцена избрали иностранным членом Российской академии наук.

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