Умер Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

Он занимался изучением озоновых дыр

Общество научных исследований имени Макса Планка сообщило у себя в Twitter о кончине нидерландского химика Пауля Крутцена, ему было 87 лет.

"Мы очень огорчены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии по химии 1995 года Пауля Крутцена, бывшего директора Института химии Макса Планка", - сказано в сообщении.

Основной областью исследования Крутцена были озоновые дыры. Оксиды азота, обнаружил ученый, разрушают слой стратосферного озона (защищает Землю от ультрафиолетового излучения). Именно за это открытие в 1995 году Крутцен совместно с Роуландом Шервудом и Марио Молиной получил Нобелевскую премию по химии. В 1999-м Крутцена избрали иностранным членом Российской академии наук.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"