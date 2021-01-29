ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобрнауки объявило о начале очных занятий в вузах с 7 февраля

09:19
  • пятница
  • 29 января 2021

Но учебные заведения должны быть готовы вернуть ограничения при ухудшении ситуации

В подведомственных Министерству науки и высшего образования вузах с 7 февраля возобновляются очные занятия - ведомство подготовило соответствующий приказ, на который ссылается ТАСС.

Минобрнауки дало рекомендации вузам по началу семестра
Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

В документе уточняется, что допуск к очному обучению в каждом регионе страны должен проходить по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Тем вузам, что не подчиняются Минобрнауки, также рекомендуется вернуть очные занятия.

В учебных заведениях при этом должны быть соблюдены профилактические меры - там обязательно необходимо носить маски, организовать измерение температуры тела при входе, создать условия для гигиенической обработки рук, контролировать соблюдение социальной дистанции. В случае ухудшения эпидемической ситуации, добавили в Минобрнауки, вузы должны быть готовы вернуть ограничения.

Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что после окончания коронавирусной пандемии в российских вузах останутся элементы дистанционного обучения. Среди плюсов такого подхода министр выделил возможность составить гибкое расписание и не тратить время на дорогу. Однако этот формат, подчеркнул Фальков, подходит больше для гуманитарных специальностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Студенты МАДИ
Студенты МАДИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.