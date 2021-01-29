Минобрнауки объявило о начале очных занятий в вузах с 7 февраля

Но учебные заведения должны быть готовы вернуть ограничения при ухудшении ситуации

В подведомственных Министерству науки и высшего образования вузах с 7 февраля возобновляются очные занятия - ведомство подготовило соответствующий приказ, на который ссылается ТАСС.

В документе уточняется, что допуск к очному обучению в каждом регионе страны должен проходить по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Тем вузам, что не подчиняются Минобрнауки, также рекомендуется вернуть очные занятия.

В учебных заведениях при этом должны быть соблюдены профилактические меры - там обязательно необходимо носить маски, организовать измерение температуры тела при входе, создать условия для гигиенической обработки рук, контролировать соблюдение социальной дистанции. В случае ухудшения эпидемической ситуации, добавили в Минобрнауки, вузы должны быть готовы вернуть ограничения.

Ранее глава ведомства Валерий Фальков заявил, что после окончания коронавирусной пандемии в российских вузах останутся элементы дистанционного обучения. Среди плюсов такого подхода министр выделил возможность составить гибкое расписание и не тратить время на дорогу. Однако этот формат, подчеркнул Фальков, подходит больше для гуманитарных специальностей.

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