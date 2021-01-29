В Белом доме рассказали о разговоре Байдена с Путиным

Беседа состоялась во вторник и продлилась чуть более 35 минут

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как прошел телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.

"У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора", - приводит слова Псаки РИА "Новости".

Разговор состоялся во вторник. По словам кремлевского спикера Дмитрия Пескова, лидеры говорили чуть больше 35 минут, беседа получилась откровенной, возможность личной встречи не обсуждалась.

Среди основных тем, которые затрагивали Путин и Байден, были продление договора о сокращении наступательного ядерного оружия, выход Штатов из Договора по открытому небу, обвинения в адрес Москвы о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы 2020 года, а также ситуация в Донбассе.

СНВ-3 в итоге было решено продлить на прежних условиях на пять лет.

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