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Боливия получила первую партию вакцины "Спутник V"

09:54
  • пятница
  • 29 января 2021

Самолет в аэропорту встречал лично президент страны

Президент Боливии Луис Арсе сообщил у себя в Twitter, что его страна получила первую партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

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Глава государства опубликовал видеозапись того, как вакцину выгружают из самолета в аэропорту города Ла-Пас. Арсе лично наблюдал за процессом.

В первой партии содержалось 20 тысяч доз "Спутника V". Всего Боливия получит 5,2 миллиона доз этой вакцины.

"Спутник V" зарегистрировали в Боливии без дополнительных клинических исследований на территории страны 6 января. Прежде из иностранных государств препарат одобрили в Белоруссии, Венгрии, Сербии, Аргентине, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Алжире, Туркмении и Парагвае.

"Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В России вакцину зарегистрировали в августе 2020 года. Прививку сделали уже более 1,5 миллионов человек в мире.

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