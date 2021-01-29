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В ДТП с автобусом под Тамбовом пострадали пять человек

10:13
  • пятница
  • 29 января 2021

Запасной водитель и четыре пассажира

На 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Тамбовской области следовавший из Махачкалы в Москву автобус столкнулся с грузовиком.

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"Пять пострадавших, среди них пятилетний ребенок. В плохих погодных условиях автобус Neoplan въехал в заднюю часть грузовика. Пострадал запасной водитель и в салоне четыре пассажира", - приводит РИА "Новости" заявление регионального управления МВД.

Всего в автобусе находились 15 человек. Запасной водитель получил переломы, его состояние оценивается как средней тяжести. "Пассажиры пострадали несильно", - уточнил представитель ГИБДД.

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