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В Москве после завершения пандемии проведут массовую диспансеризацию

10:17
  • пятница
  • 29 января 2021

Предстоит борьба с последствиями коронавируса

В Москве необходимо провести массовую диспансеризацию после того, как пандемия уйдет. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, после окончания пандемии придется бороться с ее социальными и медицинскими последствиями, а также заниматься реабилитацией больных коронавирусом.

"Конечно, 2021 год, я надеюсь, в условиях, когда пандемия уйдет, должен стать годом диспансерного наблюдения за больными другими соматическими заболеваниями, онкологическими больными. Конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлый год, увы, не могли выделить должного внимания этому направлению", - сказала Ракова.

Она отметила, что московские медики в осенне-зимний период смогли вылечить от коронавируса более 550 тысяч пациентов. Это беспрецедентная история, заявила Ракова в эфире НТВ.

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