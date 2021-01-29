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Астрономы обнаружили в созвездии Скульптора уникальную звездную систему

14:34
  • пятница
  • 29 января 2021

Шесть экзопланет смогли найти при помощи целой сети телескопов

На расстоянии 200 световых лет от Земли найдена планетная система с уникальными свойствами. При помощи сети телескопов астрономы обнаружили в созвездии Скульптора шесть экзопланет, передает "ТВ Центр".

Они вращаются вокруг своей звезды в согласованном ритме, находясь в постоянном орбитальном резонансе. Подобную закономерность можно наблюдать на примере Юпитера и его спутников. Самый дальний - Ганимед делает один оборот, средний - Европа - совершает два, а ближайший - Ио - четыре. В недавно открытой планетной системе небесные тела вращаются по схеме от 18 до 3. Это самая длинная резонансная закономерность, известная на данный момент.

Вопросы вызывает и плотность планет. Каменистые здесь гораздо крупнее газовых, что в корне отличается от Солнечной системы. По словам учёных, открытие поможет понять природу зарождения планет в подобных скоплениях.

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