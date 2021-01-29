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На страже тепла москвичей с 1931 года: МОЭК отмечает юбилей

11:47
  • пятница
  • 29 января 2021

В компании рассказали, как видят свое будущее

Московские энергетики отмечают юбилей. 90 лет назад в столице появилось централизованное теплоснабжение. Сейчас же эта система является самой протяжённой и мощной в мире. А в обслуживающем её предприятии работает более 14 тысяч сотрудников. На вооружении - самые современные технологии.
В МОЭК разработали "умный" способ определения утечек в онлайн-режиме

Все насосы работают стабильно, а значит в домах тепло. Вот уже 90 лет это главная задача Московской объединенной энергетической компании. История МОЭК началась в 1931 году с прокладки в Москве первого водяного теплопровода. А теперь московская система - самая протяженная в мире, ведь энергетики обслуживают более 16 тысяч километров сетей.

"Москва представляет крупнейший северный мегаполис в мире с количеством зданий более 70 тысяч. ПАО "МОЭК" обеспечивает теплоснабжением все эти здания. По уровню концентрации нагрузки таких аналогичных систем теплоснабжения нет", - заявил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.

Соответствовать требованиям растущего мегаполиса и обеспечить комфорт его жителей призваны современные технологии, которые использует компания. Они помогают быстро реагировать на изменение режимов и сокращать потери.

"Все насосные станции в Москве управляются в удаленном формате, без присутствия персонала, станция работает в автономном режиме. Компания технически переоснащается, например, система трубопроводов перешла на новый вид теплоизоляции – пенополиуретан. Мы внедряем умные технологии, которые позволяют на основе данных, передаваемых с тепловых пунктов, выявлять скрытые утечки, которые не может еще на каком-то этапе определить оперативный персонал", - сообщил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.

Это собственная разработка компании. Свое будущее МОЭК видит в развитии информационных технологий и онлайн-сервисов, которые позволяют обеспечить и качество теплоснабжения, и удобство потребителей при обращении в компанию.

Наталья Тарасова, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".

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