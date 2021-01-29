Падение ВВП и безработица: как экономика США переживает коронакризис

По финансовой устойчивости Штатов ударило тяжелое положение бизнеса

Экономика США поставила сразу несколько антирекордов. Министерство торговли отчиталось о самом большом падении ВВП со времён Второй мировой войны. В прошлом году показатель снизился сразу на 3,5%. Такого не было даже в кризисном 2009 году. По финансовой устойчивости Штатов ударили безработица и тяжёлое положение бизнеса из-за пандемии. Прогнозы на текущий год - неутешительные.

Три удара молотка каждый вечер извещают о закрытии фондовой биржи в Нью-Йорке. Брокеры смотрят на табло. Если показатели со знаком плюс - день для многих из них прожит не зря. Но в последнее время - все чаще отрицательные значения. Валовой внутренний продукт - ключевой показатель для экономики любого государства, в прошлом году в Штатах снизился на 3,5%. Данные приводит бюро экономического анализа министерства торговли США.

"В прошлом году ВВП упал по сравнению с 2019 годом на 3,5%, несмотря на рост во второй половине. Но если мы уберём социальные расходы государства, вспомните, мы выдаём людям займы, то увидим, что в действительности рост ниже на целых 10%. И это говорит о реальных потерях, которые несёт американский малый бизнес. Все эти ссуды - это кредиты, которые придётся отдавать", - заявил экономист Брайан Уэсбери.

Снижение крупнейшей мировой экономики - американской - в 2020 году стало сильнейшим со времен Второй мировой войны. В поствоенный 1946 год показатель упал на 11,6%. До таких цифр Вашингтону, конечно, еще далеко. Но и масштабы бедствия были другие. Куда более важный момент, говорят финансовые аналитики, это первое снижение с 2009 года. Тогда роль сыграл мировой финансовый кризис, но дальше динамика была только в плюс. Последний год, а точнее, даже полугодие президентства Дональда Трампа нарушили тенденцию. Он смеялся над коронавирусом и теми, кто верит в инфекцию, устроил поствыборный цирк. Американские биржи долго терпели, но не выдержали.

"Федеральный резерв видит необходимость в новых вливаниях - в размере одного триллиона четырехсот миллиардов долларов в год. И, конечно, пакеты стимулирующих мер также необходимы", - сказал финансовый аналитик Энтони Чен.

Пакет стимулирующих мер необходим, например, Мишель Бэннет. Эта женщина представляет собой классический пример американского безработного. В пандемию она потеряла источник дохода. Ей нужно кормить детей и платить за аренду жилья. Ранее она безуспешно пыталась получить деньги на открытие своей торговой лавки.

"Ты звонишь, а они говорят: "Денег нет. Позвоните в следующем месяце. Возможно, деньги будут". Но в следующем месяце всё повторяется. Мне некуда идти. А куда пойдёшь, если в эту пандемию нечем платить аренду? А остаться на улице очень не хочется", - сказала Мишель Бэннет.

Все американские каналы задаются вопросом - как новый президент поможет миллионам по всей стране? От него ждут реальных действий, а не предвыборных обещаний. МВФ на текущий год дает обнадеживающий прогноз - мировая экономика вырастет на 5,5% и выйдет в плюс по сравнению с обвалом прошлого года. Двигателем роста, по логике, должен стать крупнейший участник мирового рынка, но пока этот двигатель работает вхолостую.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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