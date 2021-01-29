Евросоюзу и Британии предрекли "вакцинную войну"

Брюссель может заморозить поставки препарата на острова

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 101 миллион 400 тысяч. Норвегия с этого дня закрывает границы. В страну смогут въехать только подданные королевства. А вот из Португалии теперь нельзя просто так выехать. Там зафиксировали очередной антирекорд по числу заболевших. Больницы переполнены.

Перед госпиталем Санта-Мария в Лиссабоне - вереница карет скорой помощи. Приемное отделение перегружено, врачи и медсестры работают на износ, так что власти даже вынуждены привлекать медиков, вышедших на пенсию. За последние сутки в Португалии заразились коронавирусом около 16,5 тысячи человек, скончались больше 300 – это самые высокие показатели с начала пандемии. Режим ЧП продлен до 14 февраля.

"Принято решение ограничить передвижение граждан Португалии за пределы континентальной территории любым маршрутом, а именно автомобильным, железнодорожным, воздушным, речным или морским. Естественно, с рядом исключений, например, необходимой поездки с рабочими или медицинскими целями", - сказала государственный министр Португалии Мариана Виейра Да Силва.

В соседней Испании из-за нехватки препарата Pfizer/BioNTech приостанавливается вакцинация граждан – она стартовала в конце декабря. Власти заверяют жителей, которые сделали первую прививку, что проблем с получением второго компонента не будет – промедление попросту опасно. Вирус может мутировать и получить устойчивость к вакцине. Однако новых желающих привиться медики готовы принять не раньше следующей недели.

"Мы сохраняем обязательство, что 70% населения будет вакцинировано к лету. Мы знали, что в первые месяцы этого года, особенно в первом квартале, поступление вакцин будет ограничено. Мы говорим о дефицитном общественном благе, и именно поэтому мы установили критерии приоритетных групп", - заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

Термином "вакцинная война" характеризует этап отношений между Лондоном и Брюсселем издание The Independent. В распоряжении журналистов оказалось письмо главы Евросовета Шарля Мишеля – тот утверждает, что континентальная Европа готовится заморозить поставки вакцины на туманный Альбион. По версии издания, войну спровоцировала фирма AstraZeneca. Она гарантировала поставки в королевство, одновременно задерживая их в Евросоюз из-за производственных проблем. Положение обделённых Брюсселю - кстати, именно там и производят препарат - явно не нравится. Вывоз партий вакцины планируют останавливать на таможне.

"В Брюсселе растёт беспокойство по поводу того, что Евросоюз отстаёт в гонке вакцин: около 13% британцев сделали вакцину по сравнению с 2% населения ЕС. По прогнозам одной из информационных компаний, Великобритания достигнет коллективного иммунитета путем вакцинации 75% населения к 14 июля, в то время как ЕС придется ждать до 21 октября", - пишет The Independent.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Боливию. На борту самолета в контейнере – 20 тысяч доз. Выгрузку лично контролировал президент страны Луис Арсе. Первыми будут привиты медработники, оказывающие помощь больным коронавирусом. "Сегодня боливийский народ может дышать спокойно, понемногу и постепенно", - сказал президент Боливии Луис Арсе.

В Канаде собираются устроить показательный судебный процесс над супружеской парой. Род и Екатерина Бейкер из провинции Британская Колумбия прилетела на территорию Юкон, где живет много коренных индейцев и эскимосов. Там супруги представились сотрудниками сферы жизнеобеспечения и в приоритетном порядке смогли сделать прививку. Пару уже оштрафовали, а в начале мая могут приговорить к тюремному заключению сроком шесть месяцев.

Егор Киселёв, Илья Титов, "ТВ Центр".

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