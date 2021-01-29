В России разрешат полеты за рубеж еще из восьми городов

Изменения вступят в силу 8 февраля

Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, передает "ТВ Центр". Такое решение приняли в федеральном оперативном штабе, исходя из эпидемиологической обстановки в этих государствах.

Рейсы будут выполняться из Москвы. В Афины - два раза в неделю. В Сингапур - трижды. Таким образом, Россия восстановила авиасообщение уже с 21-й страной. Также с 8 февраля самолеты за рубеж будут отправляться еще из восьми городов: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Темп распространения COVID-19 в стране снижается. Как сегодня заявили в Минобрнауки, российские вузы могут вернуться к очному обучению уже 8 февраля. Конечно, по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора.

В России продолжается массовая вакцинация. Как сообщила накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в столице прививку от COVID-19 готовы сделать всем желающим пенсионерам. Необходимое количество препарата есть.

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