Коллеги и друзья трогательно простились с Василием Лановым

Ранее соболезнования родным и близким актера выразил Владимир Путин

Печальная новость пришла этой ночью. В Москве умер Василий Лановой. Народному артисту СССР было 87 лет. Соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин. Легендарного актёра любили миллионы поклонников. Его герои - мужественные и благородные - всегда покоряли зрителей. Капитан Грей из "Алых парусов", офицер Иван Варавва, Павел Корчагин. А на спектаклях с участием Василия Семёновича неизменно был аншлаг.

Зал стоит. Букетов так много, что Василия Ланового скоро за ними и видно не будет. Он счастлив – это его сцена, его зрители, его любовь на всю жизнь.

"Дорогие друзья! Это приличная дата. Так я всегда оглядываюсь и говорю – кто это у нас – 85? Кому это? Это мне?! Ничего себе", - говорил Лановой.

16 января ему исполнилось 87. Казалось, столько еще впереди! Да, заболел. Но он такой сильный, стойкий - справится. Ведь его герои со всем справлялись.

Все его семь десятков киноролей – невероятно талантливые и очень разные. Лановой мог быть неистовым и мужественным, утончённым и романтичным, страстным и нежным. Даже представить было сложно, как он с такой внешностью просто передвигался по улицам.

Он всегда открещивался от амплуа героя-любовника. Даже не мог говорить на эту тему серьёзно. Народный артист СССР своей любимой ролью считал крошечный эпизод. И мог пересматривать его бесконечно. "Мне в кино никогда не давали комедийных ролей. Это меня уговорил режиссёр Володя Фетин сыграть эпизод с королем пляжа", - рассказал Лановой.

"Мы были очень близки с Васей. Я преклонялась всегда перед ним. Он был высоконравственным артистом. Он был настоящим патриотом, который гордился своей страной", - сказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Для нескольких поколений Василий Лановой – это в первую очередь Ваня. Иван Варавва. Люди плакали, переживали, мальчишки тысячами записывались в военные училища. И не знали, что на эту удивительную роль Василий Лановой согласился не сразу.

"А что мне играть? Он говорит: "Тебе надо играть романтику русского офицерства". Я говорю: "Это мое дело!" – рассказывал Лановой в программе "Мой герой".

Герои картины "Офицеры" настолько любимы, что их увековечили в бронзе. И поставили не где-нибудь, а у здания Минобороны. Василий Лановой и тогда спокойно повторял – нет, сам не забронзовел.

"Как бы ты ни скрывал бронзу внутри, всё равно это вылезет через глаза. Надо оставаться просто живым", - говорил Лановой.

"Он был потрясающим человеком. Очень искренним и, знаете, таким правдивым. Он никогда не скрывал своей позиции. И эмоции никогда не скрывал", - заявил депутат МГД, народный артист России Евгений Гермасимов.

Ему некогда было отдыхать и почивать на лаврах. Делом жизни стала память о войне, о ветеранах. Он говорил об этом на встречах с детьми, с главами государств. Именно он стал душой "Бессмертного полка". Потому что ничего не забыл – ни детства в оккупации, ни благодарности тем, кто спасал, воевал, погибал. И ведь сам порой себя плохо чувствовал, уставал, но ехал – с прямой спиной и ясным взором - чтобы в очередной раз поговорить о главном.

"Чтобы сохранить память того поколения, ничего не надо жалеть. Потому то это поколение достойно той великой вечной русской памяти!" – говорил Лановой.

Он сделал всё, что мог. Теперь нам придётся научиться жить без него. И слушать, как пронзительно звучит его голос и его любимая песня.

Ольга Стрельцова, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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