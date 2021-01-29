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Приморье приходит в себя после удара стихии. Видео

11:41
  • пятница
  • 29 января 2021

На регион обрушился снегопад и ураганный ветер

В Приморье устраняют последствия мощного циклона. На край обрушился сильный снегопад и ураганный ветер. Действует штормовое предупреждение. Во Владивостоке сложная ситуация на дорогах - гололёд и множество аварий. А на острове Русский несколько сотен жителей оказались без электричества. 

Полторы месячной нормы осадков обрушилось на Владивосток за сутки. Машины замело по самые капоты, а некоторые утром обнаружили сугробы прямо в салоне. Метель началась накануне. Штормовой ветер на скользких подъемах буквально сбивал людей с ног. При этом видимость была не более 50 метров. Пешеходы пытались дождаться общественного транспорта, а автомобилисты буксовали на скользких дорогах. В городе круглосуточно работают более 160 снегоуборочных машин. Дорожная техника пытается справиться с последствиями стихии. Но случаются и ЧП.

Жители острова Русский вновь остались без света. Электричества нет как минимум в пяти поселках. Это сотни жителей, среди них и семьи с маленькими детьми. Водителей заранее просили не ставить свои автомобили возле деревьев. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду.

Сейчас во Владивостоке по-прежнему сильный ветер, не выдерживают металлические конструкции. По прогнозам синоптиков, на выходных осадки во Владивостоке прекратятся. Но уже на следующей неделе жителям нужно приготовиться к очередному снегопаду.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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