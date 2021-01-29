ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

11:03
  • пятница
  • 29 января 2021

Актера не стало в четверг, ему было 87 лет

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, передает РИА "Новости".

Памяти Василия Ланового
Сдержанный, мужественный, неотразимый: самые яркие роли Василия Ланового

"Кончина Василия Семеновича Ланового - огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас. Для всех, кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком", - написал глава государства.

Путин добавил, что в памяти людей Лановой останется несгибаемым патриотом и настоящим гражданином.

Лановой скончался в четверг, ему было 87 лет. В начале января актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Заболела также его супруга Ирина Купченко. Накануне самочувствие Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Лановой родился 16 января 1934 года, более 60 лет служил в театре имени Вахтангова. На счету актера роли в таких знаменитых советских фильмах, как "Офицеры", "Иду на Грозу", "Алые паруса" и "Анна Каренина".

Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер завоевал поистине всенародную славу и его многогранное творчество достойно глубочайшего уважения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Василий Лановой
Василий Лановой
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.