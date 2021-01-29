Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Актера не стало в четверг, ему было 87 лет

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, передает РИА "Новости".

"Кончина Василия Семеновича Ланового - огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас. Для всех, кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому посчастливилось лично знать, дружить с этим ярким, сильным, открытым человеком", - написал глава государства.

Путин добавил, что в памяти людей Лановой останется несгибаемым патриотом и настоящим гражданином.

Лановой скончался в четверг, ему было 87 лет. В начале января актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Заболела также его супруга Ирина Купченко. Накануне самочувствие Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Лановой родился 16 января 1934 года, более 60 лет служил в театре имени Вахтангова. На счету актера роли в таких знаменитых советских фильмах, как "Офицеры", "Иду на Грозу", "Алые паруса" и "Анна Каренина".

Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер завоевал поистине всенародную славу и его многогранное творчество достойно глубочайшего уважения.

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