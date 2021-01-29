В России выявили 19238 новых заболевших коронавирусом

Выздоровели 26204 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 19238 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3813048.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2799. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 2284 человека, в Подмосковье - 1044.

Выздоровели за сутки 26204 человека. Скончались – 534 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 72185 человек. Общее число выздоровевших достигло 3255462.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 101,1 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 643433 человек.

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