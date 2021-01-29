Эксперты ВОЗ начали работать в Ухане

Они выясняют источник происхождения коронавируса

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения отбыла карантин по прилету в Ухань и впервые встретилась с китайскими коллегами. Об этом у себя в Twitter написала представитель группы Марион Купманс.

По ее словам, в ходе первой встречи обсуждалась программа визита. "Приятно видеть наших коллег после продолжительных встреч в Zoom", - добавила Купманс.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения коронавирусной инфекции. В состав делегации входят специалисты множества стран - в частности, России, США, Австралии, Японии, Германии и Вьетнама.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в организации разочарованы затягиванием со стороны Китая с выдачей разрешения на прибытие международной группы. В КНР задержку объяснили "спецификой официальных процедур".

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