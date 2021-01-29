Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о разводе актера с женой

Ефремов находится в колонии в Белгородской области

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг слухи о разводе актера с супругой Софьей Кругликовой. Также юрист рассказал, что жена Ефремова получила доступ к ячейке, где хранятся деньги артиста, еще в декабре.

Осенью прошлого года в Сети появились слухи, что Кругликова не может получить доступ к деньгам мужа из-за отсутствия доверенности.

"Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году. Еще в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает "полчища адвокатов" - это всего лишь один адвокат Хархорин", - передает РИА Новости слова адвоката.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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