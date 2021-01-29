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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Димы Мурысова

11:30
  • пятница
  • 29 января 2021

Мы благодарим всех за участие

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, что откликнулся и помог Диме Мурысову - вам удалось собрать нужную сумму для лечения.

У мальчика - остеосаркома левой большеберцовой кости. Дима уже перенёс 3 курса химиотерапии. Полностью победить недуг и спасти ребёнку жизнь позволит операция по удалению участка кости. И чтобы мальчик смог ходить, необходимо установить индивидуальный раздвижной эндопротез.

Слова благодарности от мамы Димы:

"Сердечно благодарю вас за помощь, оказанную моему сыну Диме, такую своевременную и необходимую! Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю мою признательность. Только благодаря вашей помощи мой сын сможет вернуться к обычной жизни, встать на ноги и пойти в школу. Выражаю вам свое уважение и признательность за неравнодушие. Желаю вам никогда не терять доброты своей души и милосердия. Здоровья и счастья вам!"

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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