Вирусологи оценили риск новых всплесков COVID-19 в России

Ранее Владимир Путин отметил, что пандемия постепенно отступает

Вирусологи не исключают вероятности новых всплесков коронавирусной инфекции в России, пишет РБК.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, после зимы у людей обычно снижается иммунитет, так что рост числа случаев COVID-19 возможен. Вместе с тем, как заметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, на время праздников учебные и трудовые коллективы были временно расформированы, но теперь они собрались вновь, так что в ближайшие недели небольшой подъем может наблюдаться.

"Не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре-декабре", - уточнил эксперт.

В четверг в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин отметил, что действия властей страны по борьбе с распространением коронавирусной инфекции дают положительный результат и пандемия постепенно отступает. Несмотря на это, расслабляться пока рано, отметил глава государства.

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