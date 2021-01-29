"Работаю Зевсом": Ефремов рассказал о жизни в колонии

Актер отбывает наказание в Белгородской области

Михаил Ефремов через своего адвоката рассказал о жизни в колонии, где отбывает срок после смертельного ДТП на Садовом кольце. Артист сравнил себя с Зевсом и сообщил о дальнейших планах.

Ефремов признался, что в колонии он занимается вставкой молний на швейном производстве. Из-за этого актер в шутку сравнил себя с Зевсом. Ефремов отметил, что в колонии есть возможность заниматься творчеством, однако пока он не начал ее реализовывать. Вместо этого артист старается уделять свободное время чтению книг.

Также актер рассказал и о соседях. По его словам, он отбывает наказание вместе с "достойными и правильными мужиками. Каждый из них где-то оступился". При этом схожие с Ефремовым статьи (264 УК РФ – прим. ред.) лишь у четырех человек.

"Причем у трех остальных — части 5 и 6 статьи, то есть за ДТП, в которых погиб не один, а два и больше человек", - сказал актер. Он добавил, что администрация и другие заключенные относятся к нему уважительно и называют дядей Мишей, передает КоммерсантЪ.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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