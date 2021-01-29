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Финляндия хочет к 2035 году отказаться от российского электричества

11:53
  • пятница
  • 29 января 2021

Разработаны четыре сценария развития рынка электроэнергии страны

Компания Fingrid, оператор электросетей Финляндии, сообщила о разработке четырех сценариев развития финского рынка электроэнергии, передает ТАСС. Два таких сценария предполагают отказ от импорта электричества из России к 2035 году.

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В первом сценарии Финляндия рассматривается как нетто-экспортер электроэнергии. Второй предусматривает климатически нейтральный рост электроэнергетики. В третьем говорится о развитии ветроэнергетики, в четвертом - о солнечной энергетике. Оба последних исходят из того, что поставок электроэнергии между Финляндией и Россией не будет.

Представители Fingrid считают, что альтернативой крупным атомным станциям будут АЭС малой мощности.

Сегодня объем экспорта электричества из России в Финляндию составляет примерно 7 миллиардов киловатт-часов за год.

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