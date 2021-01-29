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"Забыть невозможно": Ракова рассказала о первом пациенте с коронавирусом

12:45
  • пятница
  • 29 января 2021

Первого заболевшего выявили 29 февраля

В Москве первый случай заболевания коронавирусной инфекцией диагностировали 29 февраля – в день, который бывает лишь раз в четыре года. О символизме и числе вылечившихся от COVID-19 рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Первого пациента забыть невозможно. Символично, что это случилось 29 февраля — день, который бывает раз в четыре года", - подчеркнула Ракова.

Она отметила, что за считанные часы удалось отработать не только методику изолирования заболевших, но и выявления их контактов. Впоследствии эта технология стала основой работы с ковидными больными, подчеркнула заммэра.

Ракова объяснила, что каркасом для всей системы оказания медицинской помощи в городе стала единая цифровая платформа, при помощи которой врачи смогли оказать всеобъемлющую помощь с учетом потребностей и индивидуальных особенностей каждого пациента, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на телеканал НТВ.

"Именно эта система в совокупности с прецедентным трудом медиков других различных служб позволила нам практически пролечить около миллиона человек", - резюмировала Ракова.

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