Минтруд предложил 125 видов работ для прохождения альтернативной службы

Это, например, дворник и повар

Министерство труда и социальной защиты России представило проект приказа, в котором названы 125 видов работ для прохождения альтернативной гражданской службы в 2021 году вместо армии, передает ТАСС.

В перечень включено 622 организации, общая потребность всех должностей - 3459 человек. Что касается конкретных профессий в списке, то это, в частности, дворник, гардеробщик, животновод, тракторист, грузчик и повар.

В ноябре 2020 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переформатировать работу Минтруда. По ее мнению, ведомству нужно полностью отдать семейную политику. В период пандемии это министерство достойно реализовало задачи по защите семей с детьми, подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

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