В Москве от COVID-19 вылечились еще 6180 человек

Число новых случаев за сутки в городе - 2799

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6180 пациентов, передает федеральный штаб по контролю за распространением болезни.

"Подтверждено 2799 новых случаев заражения, госпитализировано 1042 человека, скончалось 63 пациента", - сообщили также в оперштабе.

Всего в России за сутки зарегистрировали 19238 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных - 3813048. Выздоровели за сутки 26204 человека, скончались 534 заболевших.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что действия властей страны по борьбе с распространением COVID-19 дают положительный результат и пандемия постепенно отступает. Несмотря на это, расслабляться пока рано, отметил глава государства.

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