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На индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей

12:45
  • пятница
  • 29 января 2021

Это произойдет с 1 февраля

Как сообщили в Пенсионном фонде, на индексацию социальных выплат с 1 февраля выделят 435 миллиардов рублей. Данные передает РИА "Новости"

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Ежемесячная денежная выплата (ее получат 14,7 миллиона россиян с федеральными льготами) вырастет с понедельника на 4,9%. Имеют на нее право, в частности, ветераны, инвалиды, герои СССР и России, а также герои труда.

Входящая в состав ЕДВ помощь также будет проиндексирована. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц. До 6424,98 рубля будет повышено пособие на погребение.

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