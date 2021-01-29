На индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей

Это произойдет с 1 февраля

Как сообщили в Пенсионном фонде, на индексацию социальных выплат с 1 февраля выделят 435 миллиардов рублей. Данные передает РИА "Новости".

Ежемесячная денежная выплата (ее получат 14,7 миллиона россиян с федеральными льготами) вырастет с понедельника на 4,9%. Имеют на нее право, в частности, ветераны, инвалиды, герои СССР и России, а также герои труда.

Входящая в состав ЕДВ помощь также будет проиндексирована. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц. До 6424,98 рубля будет повышено пособие на погребение.

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