"Ненормальные мамаши": Цискаридзе обругал родителей своих учениц

Танцор рассказал о проблемах учеников-подростков

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, как родители некоторых учениц заставляют девочек-подростков худеть.

"Есть ненормальные мамаши, которые заставляют детей худеть. Я борюсь только с тем, чтобы девочкам не давали мочегонное, которое очень плохо влияет на почки, формирование организма и, как правило, на женские органы. Я очень большой противник этого", - заявил Цискаридзе.

Он подчеркнул, что никогда не ругает за "формы" учеников-подростков, потому что в этом возрасте их организм только формируется. По словам Цискаридзе, пубертатная пухлость и жир – это разные вещи. Пубертатная пухлость – это в основном отек, а жир видно где копится.

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