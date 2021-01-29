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В Кремле высказались о возможности присоединения Донбасса к России

12:55
  • пятница
  • 29 января 2021

Ранее эту тему подняла главный редактор RT Маргарита Симоньян

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР должны быть включены в состав Российской Федерации.

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"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - приводит ответ Пескова ТАСС.

В декабре Владимир Путин заявил, что у лидеров Украины не получается прекратить конфликт в Донбассе, так как они сначала опираются на большинство, а после прихода к власти "оглядываются на крайние националистические силы". По словам Путина, Россия будет наращивать поддержку региона.

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