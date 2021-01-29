Песков рассказал, что восхищало Путина в Лановом

Артист выделялся не только своим талантом, но и гражданской позицией

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Василии Лановом, народном артисте СССР, которого не стало в четверг, Владимир Путин ценил не только талант, но и гражданскую позицию.

"Они хорошо знали друг друга, они общались. Путин был поклонником, разумеется, и артистического таланта Ланового, но, главное, его твердой гражданской позиции, которую он никогда не скрывал, и того, сколько сил он тратил именно на общественную деятельность", - приводит комментарий Пескова ТАСС.

Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. В начале января актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Заболела также его супруга Ирина Купченко. Накануне самочувствие Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Путин направил родным артиста телеграмму с соболезнованиями. Президент назвал смерть Ланового огромной утратой и добавил, что это был сильный и открытый человек, щедро даривший свой талант и широту души.

Лановой родился 16 января 1934 года, более 60 лет служил в театре имени Вахтангова. На счету актера роли в таких знаменитых советских фильмах, как "Офицеры", "Иду на Грозу", "Алые паруса" и "Анна Каренина".

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