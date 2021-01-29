Названы дата и место прощания с Лановым

Похоронят актера на Новодевичьем кладбище

Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля в Театре имени Вахтангова. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок. Церемония начнется в 10 утра и продлится два часа.

Похоронят народного артиста СССР в тот же день на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет. В начале года у актера и его жены Ирины Купченко обнаружили коронавирусом. Было принято решение о госпитализации.

За несколько часов до смерти Ланового перевели в реанимацию из-за возникших после коронавируса осложнений. Сообщалось, что актер пережил клиническую смерть.

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