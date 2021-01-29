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Сын Олега Табакова предсказал свою смерть

13:47
  • пятница
  • 29 января 2021

Он уже несколько раз был на волосок от гибели

Актер Павел Табаков, сын Олега Табакова, заявил, что знает, как наступит его смерть. Мужчина признался, что верит в судьбу и не видит смысла с ней бороться.

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"Я знаю, как умру. Меня собьет машина", - сказал он.

Табаков признался, что его несколько раз спасали от гибели под колесами автомобиля. "Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина", - рассказал он.

По мнению актера, нельзя изменить то, что уже предначертано. В качестве примера он рассказал о девушке, к которой он пытался вернуть былые чувства после измены. Однако, даже простив ее, не смог построить хорошие отношения.

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