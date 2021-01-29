Сын Олега Табакова предсказал свою смерть

Он уже несколько раз был на волосок от гибели

Актер Павел Табаков, сын Олега Табакова, заявил, что знает, как наступит его смерть. Мужчина признался, что верит в судьбу и не видит смысла с ней бороться.

"Я знаю, как умру. Меня собьет машина", - сказал он.

Табаков признался, что его несколько раз спасали от гибели под колесами автомобиля. "Меня много раз вытаскивали из-под машины в последний момент. Я на что-то отвлекался, и тут на меня начинала ехать машина", - рассказал он.

По мнению актера, нельзя изменить то, что уже предначертано. В качестве примера он рассказал о девушке, к которой он пытался вернуть былые чувства после измены. Однако, даже простив ее, не смог построить хорошие отношения.

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