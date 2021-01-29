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Норвегия из-за COVID-19 с 29 января закрыла въезд в страну без веских оснований

13:42
  • пятница
  • 29 января 2021

Въезд в страну разрешен при наличии веских оснований

Власти Норвегии на фоне пандемии коронавируса приняли решение с 29 января закрыть границы. Информацию об этом распространило Норвежское телеграфное бюро. Въезд в страну разрешен только при наличии веских оснований.

Фактически граница будет закрыта для всех, кто не проживает в Норвегии, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. Это означает, что въехать в королевство не смогут и трудовые мигранты. Дальнейшая судьба границ будет решаться через 2 недели.

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 279 человек и составило 61594.

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