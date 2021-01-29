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YouTube снимет ограничение на воспроизведение гимна России

13:38
  • пятница
  • 29 января 2021

Претензию изначально предъявила американская организация BMI

На YouTube по заявлению Broadcast Music, Inc. ограничили воспроизведение гимна России. Google признал это ограничение необоснованным, передает РИА "Новости".

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"Претензия должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Роскомнадзор направил в Google требование снять наложенные YouTube ограничения на публикацию содержащих гимн России материалов. Гимн, подчеркнули в ведомстве, не является объектом авторских прав.

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