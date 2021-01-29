YouTube снимет ограничение на воспроизведение гимна России

Претензию изначально предъявила американская организация BMI

На YouTube по заявлению Broadcast Music, Inc. ограничили воспроизведение гимна России. Google признал это ограничение необоснованным, передает РИА "Новости".

"Претензия должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Роскомнадзор направил в Google требование снять наложенные YouTube ограничения на публикацию содержащих гимн России материалов. Гимн, подчеркнули в ведомстве, не является объектом авторских прав.

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