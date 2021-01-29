ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Гусева: Отмена НДС для ресторанного бизнеса станет импульсом к восстановлению отрасли

14:23
  • пятница
  • 29 января 2021

Власти города оказывают поддержку пострадавшим в пандемию отраслям

Отмена НДС для ресторанного бизнеса может оказаться серьезным подспорьем для отрасли в свете выхода из экономического кризиса, считает председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Депутат МГД Головченко: "Алгоритмы для бизнеса" помогли более 15,5 тыс. предпринимателей и самозанятых
Депутат Мосгордумы Головченко: Власти Москвы не оставили бизнесменов наедине с их проблемами

Депутат отметила, что ресторанный бизнес занимает важное место в экономике города. При относительно невысоком пороге входа на рынок эта отрасль пользуется стабильным спросом. "Кроме того, нельзя упускать из виду социальную значимость общепита: в этой отрасли быстро создается большое количество рабочих мест, не требующих значительной квалификации. В силу этих факторов поддержка ресторанного бизнеса на фазе выхода из экономического кризиса очень важна. Предлагаемые меры по снижению или временной отмене НДС для этой отрасли могут стать серьезной поддержкой – ставка налога составляет от 10%", - заявила Гусева.

Она напомнила, что столичные власти начали оказывать поддержку наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям экономики еще весной прошлого года. В антикризисные пакеты вошло более 20 финансовых инструментов, значительная часть которых применима и к сфере общепита. К примеру, были продлены сроки ряда платежей по налогам на имущество организаций и земельному налогу, по торговому сбору, а на время приостановки деятельности весной – летом 2020 года общепит, как и другие пострадавшие отрасли бизнеса, был освобожден от платежей за аренду городского имущества. Также были применены отсрочки по платежам за аренду городской земли и ряду других договоров, а собственникам помещений кафе и ресторанов предоставлялись гранты в размере 100% суммы налога на имущество и земельных платежей при условии двукратного снижения ставки аренды, добавила парламентарий.

Гусева подчеркнула, что функционирующие рестораны и кафе являются показателем нормальной жизни города. "К моменту начала пандемии отрасль динамично развивалась. Многие из туристов, посещающих город, в качестве ключевых достопримечательностей указывали в том числе и бары и рестораны столицы. Кстати, осенью 2020 года стало известно, что рестораны Москвы будут учитываться в знаменитом ресторанном рейтинге Michelin. Задача города сейчас – дать отрасли возможность восстановить свои позиции. Уверена, что, если позволит эпидемиологическая ситуация, масштабный восстановительный рост начнется уже в этом году", - резюмировала она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ресторана
Сотрудники ресторана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.