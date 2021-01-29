Депутат МГД Гусева: Отмена НДС для ресторанного бизнеса станет импульсом к восстановлению отрасли

Власти города оказывают поддержку пострадавшим в пандемию отраслям

Отмена НДС для ресторанного бизнеса может оказаться серьезным подспорьем для отрасли в свете выхода из экономического кризиса, считает председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Депутат отметила, что ресторанный бизнес занимает важное место в экономике города. При относительно невысоком пороге входа на рынок эта отрасль пользуется стабильным спросом. "Кроме того, нельзя упускать из виду социальную значимость общепита: в этой отрасли быстро создается большое количество рабочих мест, не требующих значительной квалификации. В силу этих факторов поддержка ресторанного бизнеса на фазе выхода из экономического кризиса очень важна. Предлагаемые меры по снижению или временной отмене НДС для этой отрасли могут стать серьезной поддержкой – ставка налога составляет от 10%", - заявила Гусева.

Она напомнила, что столичные власти начали оказывать поддержку наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям экономики еще весной прошлого года. В антикризисные пакеты вошло более 20 финансовых инструментов, значительная часть которых применима и к сфере общепита. К примеру, были продлены сроки ряда платежей по налогам на имущество организаций и земельному налогу, по торговому сбору, а на время приостановки деятельности весной – летом 2020 года общепит, как и другие пострадавшие отрасли бизнеса, был освобожден от платежей за аренду городского имущества. Также были применены отсрочки по платежам за аренду городской земли и ряду других договоров, а собственникам помещений кафе и ресторанов предоставлялись гранты в размере 100% суммы налога на имущество и земельных платежей при условии двукратного снижения ставки аренды, добавила парламентарий.

Гусева подчеркнула, что функционирующие рестораны и кафе являются показателем нормальной жизни города. "К моменту начала пандемии отрасль динамично развивалась. Многие из туристов, посещающих город, в качестве ключевых достопримечательностей указывали в том числе и бары и рестораны столицы. Кстати, осенью 2020 года стало известно, что рестораны Москвы будут учитываться в знаменитом ресторанном рейтинге Michelin. Задача города сейчас – дать отрасли возможность восстановить свои позиции. Уверена, что, если позволит эпидемиологическая ситуация, масштабный восстановительный рост начнется уже в этом году", - резюмировала она.

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