Путин назвал непростой ситуацию с безопасностью на Дальнем Востоке

Но России известны все угрозы в этом регионе

Развитие Дальнего Востока и обеспечение его безопасности стали главными темами совещания с постоянными членами Совбеза России, которое провёл сегодня Владимир Путин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент вышел на связь из Ново-Огарёва. В заседании приняли участие спикеры обеих палат парламента, министры, руководители силовых ведомств.

"Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны. И не случайно именно поэтому по линии отдельных ведомств, по линии правительства в целом мы постоянно занимаемся вопросами развития дальневосточного региона. Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах. Давайте поговорим об этом сегодня поподробнее", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"