Собянин открыл в ЮВАО флагманский центр госуслуг "Мои документы"

Площадь офиса составляет почти три тысячи квадратных метров

На юго-востоке Москвы открылся новый офис "Мои документы". Центр госуслуг посетил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Это уже пятый флагманский МФЦ в столице. Его построили в торговом центре на Рязанском проспекте. Рядом - один из крупнейших транспортных узлов мегаполиса со станциями метро, центрального кольца и пригородного направления.

Площадь офиса составляет почти три тысячи квадратных метров. В штате - более 100 сотрудников. Работают 63 окна для приёма посетителей. Доступен весь набор услуг как для населения, так и для малого бизнеса.

"Мы постоянно работаем над улучшением внешнего облика и внутреннего содержания. Работаем над возможностями технологическими, организационными, чтобы комфортнее были наши МФЦ. Из маленьких помещений они переезжают вот в такие центральные многофункциональные центры. Эта работа не прекращается, мы в этом году запускаем второй центр и продолжаем эту работу с тем прицелом, чтобы в каждом округе такой центр был", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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