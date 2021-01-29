ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл в ЮВАО флагманский центр госуслуг "Мои документы"

14:13
  • пятница
  • 29 января 2021

Площадь офиса составляет почти три тысячи квадратных метров

На юго-востоке Москвы открылся новый офис "Мои документы". Центр госуслуг посетил мэр столицы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Это уже пятый флагманский МФЦ в столице. Его построили в торговом центре на Рязанском проспекте. Рядом - один из крупнейших транспортных узлов мегаполиса со станциями метро, центрального кольца и пригородного направления.

Площадь офиса составляет почти три тысячи квадратных метров. В штате - более 100 сотрудников. Работают 63 окна для приёма посетителей. Доступен весь набор услуг как для населения, так и для малого бизнеса.

"Мы постоянно работаем над улучшением внешнего облика и внутреннего содержания. Работаем над возможностями технологическими, организационными, чтобы комфортнее были наши МФЦ. Из маленьких помещений они переезжают вот в такие центральные многофункциональные центры. Эта работа не прекращается, мы в этом году запускаем второй центр и продолжаем эту работу с тем прицелом, чтобы в каждом округе такой центр был", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин в МФЦ
Сергей Собянин в МФЦ
МФЦ
МФЦ
Сергей Собянин в МФЦ
Сергей Собянин в МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ
МФЦ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.